Van’da, ‘Dünya Kız Çocukları Günü’ kutlanıldı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2012 yılından bu yana, 11 Ekim’de ‘Dünya Kız Çocukları Günü’ kutlanılıyor. Tüm dünyada çeşitli etkinlikler kapsamında kutlanılan bu günde, kız çocuklarını yaşadıkları zorluklar karşısında güçlendirmek amaçlanıyor. Van’da da, Sabancı Vakfı, Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) yürüttükleri ortak proje kapsamında, hafta sonu Özalp ilçesine bağlı Çamurlu ve Karlıyamaç Mahallesi’nde etkinlikler düzenlendi. Taziye evi ve Kur’an kursunda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 45-50 kız çocuğu katıldı. Programda erken yaşta evlilikler, kız çocuklarının eğitimi konuşuldu.

‘Sorunlar konuşuluyor’

Yaptıkları etkinlikler hakkında Wan Haber’e konuşan YAKA-KOOP Aktivisti Gülmay Gümüşhan, köylerde bu tür etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, “Biz, köylerde yaşayan kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığı arttırmak amacıyla her yıl bu tür etkinlikleri köylerde yapmaktayız” diye konuştu.

‘Mutlu oldular’

Kız çocuklarının bu günü ilk defa kutladıklarını ve kendilerini değerli hissettiklerini söyleyen Gümüşhan, “Bu kapsamda, hafta sonu Çamurlu ve Karlıyamaç Köyü’nde kızlarla Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutladık. Köylerdeki kızlarla günün önemini konuştuk. Kızlarla konuştuğumda birçoğu bugünün var olduğunu ilk defa öğrendiler. Daha önce hiçbir şekilde kutlama yapılmamış. Köylerde bugünle ilgili birçok çocuğun haberi yoktu. Çok mutlu oldu onlar da. İlk defa bugünü kutlamanın verdiği sevinç vardı üzerlerinde” dedi.

‘Her yıl’

Gümüşhan, bu tür çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim için de çok güzeldi. Biz zaten bunu her yıl yapıyoruz ve yapacağız. Bu etkinlikleri köylerde daha çok yapıyoruz çünkü köylerde kadın çalışması ya da böylesi önemli günler çok kutlanmıyor. Köylerdeki çalışmaların daha değerli olduğunu düşünüyoruz.”