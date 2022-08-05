Van’da DSİ’ye alınacak personellerin isim listesi belli oldu! İşte isim isim tam liste

DSİ'tarafından yapılan açıklamada 196 sözleşmeli destek personeli alımı başvuru sonuçlarının belli olduğuna yer verildi.

4 KATI YEDEK ADAY BELİRLENDİ

KPSS puanı ile alınan başvuruların ardından sıralama yayımlandı ve 196 sözleşmeli personel alımı için toplamda 980 kişinin belirlendiği görüldü. 196 asil aday belirlenirken 784 yedek aday belirlendi.

İşte isim isim tam listeler

DESTEK PERSONELİ ALIM SONUÇLARI

1 BAHAR DAYAN 417*****248 VAN Asil 88,14836

2 ARİF POLAT 312*****474 VAN Asil 87,42926

3 ABDULBAKİ KAYA 278*****956 VAN Asil 87,29007

4 RENGİN AYDOĞMUŞ 256*****138 VAN Asil 85,80841

5 ÜBEYİT ŞİYAR BİRGİN 134*****946 VAN Asil 85,41287

6 HAMZA UTAŞ 108*****570 VAN Asil 85,02817

7 CEBRAİL AKBOĞA 154*****918 VAN Asil 84,95962

8 ENES BİLEN 290*****914 VAN Asil 83,62587

9 ABDÜLBASIT DENİZ 138*****388 VAN Asil 83,58296

10 BURHAN MERT ALTINBAŞ 375*****860 VAN Asil 83,4255

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SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIM SONUÇLARI

1 AYDIN ÖZKOYUNCU 207*****976 VAN ASİL 98,53106

2 AYETULLAH PINAR 238*****342 VAN ASİL 90,7842

3 HÜSEYİN BERKEHAN ÇAĞATAY 287*****024 VAN ASİL 90,3858

4 RAMAZAN DUMAN 181*****968 VAN ASİL 90,16082

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DSİ kumuna yerleşen adayların;

Kurumumuza yerleşen adayların 10 iş günü içerisinde aşağıda yer alan istenilen belgelerle birlikte bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN EVRAKLAR:

Diploma (Aslı Veya Noter Tasdikli/Onaylı Sureti)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İkametgâh Belgesi(E-Devletten Çıktı Alınabilir)

Adli Sicil Kaydı (E-Devletten Çıktı Alınabilir)

Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olduğunu Gösterir Sağlık Raporu (Tek Hekimden de Alınabilir)

2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Askerlik Durum Belgesi (Aslı Veya Noter Tasdikli Sureti, E-Devletten Çıktı Alacaklar İçin; Belgelerinde Sevk Ve Terhis Tarihlerinin Yazıyor Olması Gerekmektedir)

Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

Şehrivangazetesi