Van’da çok kapsamlı göl koruma operasyonları yapılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bizim de göllere karşı, şehirlere karşı vazifelerimiz var. Mogan’da olduğu gibi Van’da, Salda’da, Meke’de ve Beyşehir’de gerek temizlik, gerek çevre düzenlemesi, gerekse çok kapsamlı bir şekilde göl koruma operasyonları yapıyoruz" dedi.

GÜNCEL 30.06.2021, 14:21
Van’da çok kapsamlı göl koruma operasyonları yapılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi Projesi’nin 1’inci etabının açılışının ve 2’nci etabının da başlangıcının yapıldığı programa katıldı. Gölbaşı Mogan Gölü’nde düzenlenen törende konuşan Bakan Kurum, “Akdeniz Havzası'nda yer alan ülkemiz, tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliğinin maalesef olumsuz etkilerini ülkemizin her yerinde de hissediyoruz. Ülkemizin her noktasında iklim değişikliğinin en çarpıcı sonuçlarıyla yüzleşiyoruz. Aşırı hava olayları sebebiyle sel, heyelan, hortum, kuraklık gibi şiddeti ve miktarı sürekli artan afetler yaşıyoruz. İklim krizi ne yazık ki işte bu güzel göllerimiz, akarsularımız, denizlerimiz üzerinde de ciddi bir tehlike oluşturuyor” dedi.

“Mogan Gölü’müzden 71 milyon liralık ödenekle 3.2 milyon dip çamuru çıkardık”
20 yıl önce Mogan Gölü ve çevresindeki kötü kokudan vatandaşların şikayetçi olduğunu belirten Bakan Kurum, “Gazetelerde, televizyonlarda her gün 'Mogan’da balık ölümleri, kuş ölümleri' haberlerini görürdük. Kuşlar bile buraya uğramazdı. Mogan’ın bu hali içimizi acıtıyordu ancak biz şikayet değil icra makamındayız. Hemen çalışmalarımızı başlattık, Mogan Gölü’müzden 71 milyon liralık ödenekle 3.2 milyon dip çamuru çıkardık. Ama yetmez dedik, şimdi ikinci etabını yine 70 milyon lira ödenekle başlattığımız çalışmayla inşallah 2022 yılına kadar bitireceğiz ve burada da 3.3 milyon metreküp dip çamurunu çıkarıyor olacağız” diye konuştu.

“Bundan önceki çalışmalar yapılmadan Mogan Gölü’müzde sazan, turna, kadife gibi birçok balığa rastlayamazdınız”
Çevreciliğin süreklilik arz ettiğini söyleyen Bakan Kurum, 8 ay içerisinde Gölbaşı etrafında yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme alanlarının olduğu bir alanın yapımını gerçekleştireceklerini ifade etti. Kurum, projenin 2’nci etabında ise 20 kilometrelik bir bisiklet yolu, koruma bandı, bisiklet parklarının ve istasyonlarının olduğu bir alan da yapacaklarını söyledi.

“Bundan önceki çalışmalar yapılmadan Mogan Gölü’müzde sazan, turna, kadife gibi birçok balığa rastlayamazdınız” diyen Bakan Kurum, “Ama hamdolsun bugün bu balıklarımız geri döndü, çiçeklerimiz koruma altına alındı. Yeni balık türlerini görmeye başladık. Yine kuşlar da hakeza buraya uğramıyordu. Flamingoları burada göremezdiniz. Ama artık tertemiz suyuyla, endemik bitki türleriyle çok daha güzel bir yer haline gelen Mogan Gölü'müzde artık flamingoları da görüyoruz. Artık kötü kokular gitti. Etrafa türlü türlü çiçeklerin kokusu, kuşların cıvıltısı yayılmaya başladı” değerlendirmesinde bulundu.

“Mogan’da olduğu gibi Van’da, Salda’da, Meke’de ve Beyşehir’de çok kapsamlı göl koruma operasyonları yapıyoruz”
Bakan Kurum, Ankara’da 4 milyon metrekare büyüklüğünde 20 millet bahçesi projesinin devam ettiğini bildirerek, şunları kaydetti:“Bu projelerimizden biri de Gölbaşı Millet Bahçemiz. 750 bin metrekarelik proje tasarlandı, tamamlandı ve Amerika’da düzenlenen 4. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu’nda Sürdürülebilir Peyzaj kategorisinde binlerce proje arasından birinci olarak seçildi. İnşallah bu projeye yıl sonu başlayıp, 2020 yılı içerisinde tamamlayıp Ankara'mızın, Gölbaşı'mızın hizmetine sunacağız. Şimdiden millet bahçemiz hayırlı uğurlu olsun.”

Mogan kıyısında başlatılan bir diğer projenin ise 87 bin metrekarelik Sevgi Çiçeği Doğa Parkı olduğunu bildiren Bakan Kurum, “87 bin metrekarelik alanda 287 bin adet bitki dikiyoruz. Bu alanda Ankara’mıza has dik kuyruk kuşu ve sevgi çiçeğini koruma altına alacağız. Yine burada da çocuk oyun alanları, açık spor alanı, yürüyüş ve bisiklet yolları yapacağız” diye konuştu.

Birçok gölde temizlik ve düzenleme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Bakan Kurum, “Bizim de göllere karşı, şehirlere karşı vazifelerimiz var. Mogan’da olduğu gibi Van’da, Salda’da, Meke’de ve Beyşehir’de gerek temizlik, gerek çevre düzenlemesi, gerekse çok kapsamlı bir şekilde göl koruma operasyonları yapıyoruz. Bakanlık olarak bugün ülkemizin her yerinde bütün doğal güzelliklerimizi korumaya, yaşatmaya, genişletmeye gayret gösteriyoruz. Son 20 yılda korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 5’ten yüzde 11’e biz çıkardık. 2023 hedefimizi yüzde 17 olarak belirledik” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum göl etrafında bisiklet turu yaptı. Düzenlenen törene AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut da katıldı.

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