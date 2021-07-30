Van'da bir mahalle ‘karantina’ altına alındı!

Koronavirüs riskinin yüksek iller arasında olan Van'ın Gürpınar İlçesi Otbiçer Mahallesi 14 gün boyunca karantina altına alındı. Koronavirüs vaka ve temas sayısının arttığı mahallede İl Umumi Hfzıssıha Kurulu Kararı ile karantinaya alındı. Kararın alınmasından sonra giriş ve çıkışlar polis tarafından kontrol altına alındı. VanRadikal