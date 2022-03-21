Van’da bir kişi öldürüldü!
Van’ın İpekyolu ilçesinde bir kişi yaşanan kavga sonrası öldürüldü.
İddialara göre bugün çarşı merkezinde çıkan kavgada yer alan bir kişi, gittiği kuaförde karşı tarafın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.
Olay bugün akşam saatlerinde Erek meydanında meydana geldi. Öğle saatinde çarşı merkezde kavga eden gruptan biri Erek meydanında bulunan bir kuaföre girdiği esnada karşı grubun saldırısına uğradı.
Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Beytullah A. isimli vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.*
*SerhatNews'ten alıntılanmıştır.
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