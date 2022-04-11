Van’da belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Van Edremit İlçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Korkunç kaza, Edremit İlçesine bağlı Kurubaş mahallesinde meydana geldi. Gürpınardan Van'da doğru gelen E.K. yönetiminde 65 EN 379 plakalı Belediye otobüs ile Serhat Kılınç yönetimindeki 34 DGC 846 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan İş insanı Ali Kılınç'ın 23 yaşındaki oğlu Serhat Kılınç ağır yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Serhat Kılınç, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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