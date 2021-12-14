Van’da araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; İpekyolu ilçesi Erek Dağı bölgesinde 14 Aralık 2021 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde araziye gizlenmiş çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirilmiş olup, savcılık talimatı doğrultusunda delil niteliğindeki malzemelere el konularak diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi. İHA
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