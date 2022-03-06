Van’da 80 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 6, Başkale'de 13, Çaldıran’da 13, Çatak'ta 23, Erciş’te 2, Gürpınar'da 22 ve Saray’da 1 olmak üzere toplam 80 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.