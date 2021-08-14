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Van’da 391 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi

Van’da polis ekipleri tarafından 6 işyerine düzenlenen operasyonda 391 bin 322 adet gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi.

GÜNCEL 14.08.2021, 14:59
Van’da 391 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden, şahıs/şahıslara yönelik olarak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda ilde faaliyet gösteren 6 iş yerinde yapılan aramalarda; 391 bin 322 adet gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı tıbbi ilaç ile ilgili 8 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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