Van’da 2021 yılında ev almak hayal oldu! Konut satışı yapılamadı 

Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek, Van’da 2021 yılı konut satışlarını Wan Haber’e değerlendirdi. Özdek, 2021 yılı konut satışlarının diğer yıllara oranla düştüğünü belirtti. Van'daki imar sorununa ve kiralık konut fiyatlarının yüksek olmasına da değinen Özdek, ekonomik krizin konut satışlarını etkilediğini dile getirdi. Özdek, Van’ın bir kaos yaşadığını vurgulayarak, yetkililerin bir an önce çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.

‘2020 yılına göre daha zor geçti’

2021 yılında kentte konut satışlarında büyük problemlerin yaşandığını ifade eden Özdek, “2021 yılı, 2020 yılına göre daha zor geçti. 2021 yılında konut satışları ciddi anlamda durgun geçti. Konut satışlarında büyük problemler yaşandı. 2021 yılında, Van’da emlak piyasası renkli ve canlı geçmedi” diye konuştu.

‘Van’da konut satışları durdu’

Özdek, ekonomik krizden dolayı Van’da konut satışlarının durduğunu belirterek “Ekonomik krizle beraber şu anda bütün konut sektörleri durmuş durumda. Dolar kurunun artış göstermesi piyasamızı olumsuz etkiliyor. Ekonomik krizden dolayı Van’da da konut satışları tamamen durdu. İnsanların artık konut alabilme ve satabilme durumu yok. Alıcılar da, satıcılar da zor günler yaşıyor” dedi.

‘Bu ahlaki değil’

Ekonomik krizle beraber kiralık konut fiyatlarının arttığını dile getiren Özdek, “Kira fiyatları ekonomik krizle beraber arttı. Van’da bir kişi konut kiralamak istediği zaman çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Konut sahipleri, kiracılara kafalarına göre bir fiyat veriyor. Bu ahlaki değildir ve sıkıntılara sebep oluyor. Bu konuda Van halkının duyarlı olması gerek” şeklinde konuştu.

‘Yıllardır çözülmeyen imar sorunu var’

Özdek, Van'daki imar sorununa da değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van’ın artan nüfusuna bağlı olarak yeni konutlar talep edilmekte ama imar sorunundan dolayı yeni yapılaşmaya gidilemiyor. Van’ın yıllardır çözülmeyen imar sorunu var. İmar sorunundan dolayı yeni konutlaşmaya da gidilemiyor. Van’ın yeni konutlara ihtiyacı var. Van’ın imar sorununun ivedilikle ortadan kaldırılması gerekiyor.”

‘Van’a yeni projeler kazandırılmalı’

Yetkililerin bir an önce adım atması gerektiğinin altını çizen Özdek, “Van, bir kaosu yaşıyor ve emlak piyasası can çekişiyor. Van, yeni bir oluşuma ihtiyaç duyuyor. Van’ın çehresinin değişmesi gerekiyor. Van’a yeni turizm sahaları, yeni konutlaşmalar, yeni kentleşmeler, yeni yollar, yeni güzergahlar lazım. Van’ın imar sorununun ortadan kaldırılması ve yeni konutlaşmalara gidilmesi gerek. Van’a yeni projeler kazandırılmalı. Bu nedenle yetkililere büyük işler düşüyor. Yetkililerin bu konularda bir an önce adım atması gerekiyor” dedi.

Fatma Polatcan / WanHaber - ÖZEL