Van’da 2 pitbull'a el konuldu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvanlara karşı işlenen suçlarla ilgili “HAYDİ” uygulaması üzerinden gelen ihbarlarla ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İlimiz İpekyolu ilçesinde 2 pitbull cinsi köpeğin bir sokak köpeğine saldırması olayıyla ilgili 4 şahıs yakalanmış, şahıslara 5199 sayılı kanuna göre toplam 28 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. 2 saldırgan yasaklı ırk köpeğe el konularak Van Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Evi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. İlimiz Gürpınar ilçesi Aşağıkaymaz Mahallesi Arkboyu mezrasında kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 3 şahsa ise 4915 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan toplam 15 bin 300 TL idari para cezası uygulanmış, 17 adet keklik doğa koruma ekiplerine teslim edilmiştir” denildi.