Van’da 14 ton 400 litre akaryakıt ele geçirildi!

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ilimiz Edremit ilçesinde tespit edilen bir yakıt tankerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı oldu değerlendirilen 14 ton 400 litre karışımlı akaryakıt ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi. İHA