Van Cumhuriyet Başsavcısı Değişti!
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlandı. 33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti.
HSK Birinci Dairesi tarafından karara bağlanan Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamelerine göre 33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti. Aralarında Antalya, Bursa, Konya ve Van’ın da yer aldığı kararnameye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığına Muğla Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına Van Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Başsavcı Vekili Zafer Koç, Konya Cumhuriyet Başsavcılığına Antalya Başsavcısı Halil İnal, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz getirildi.
MEHMET NADİR YAĞCI KİMDİR?
2001 yılında Sinop'un Boyabat ilçesinde hakim olarak göreve başlayan Mehmet Nadir Yağcı, Boyabat'ta 3 yıl hakimlik yaptıktan sonra sırasıyla Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Van merkezde, Tekirdağ merkezde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 4 Temmuz 2014 HSYK Kararnamesiyle Tekirdağ'a bağlı Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Mehmet Nadir Yağcı, 13 Haziran 2015'te ise Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi. HSK'nın 3 Temmuz 2017 Yaz Kararnamesiyle Burdur Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Yağcı, 2019 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile Muğla Başsavcısı olarak atanmıştı. Bugün yayımlanan kararnameye göre Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Yağcı, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Yeni atanan diğer başsavcıların isimleri şöyle:
Kayseri: Habib Korkmaz
Eskişehir: Ali Yeldan
Kocaeli: Ferhat Kapıcı
Gaziantep: İsmail Karataş
Şanlıurfa: Cuma Çoban
Çorum: Ahmet Bektaş
Van: M. Nadir Yağcı
Muğla: Oğuzhan Dönmez
Bolu: Ali Keleş
Kırşehir: Soner Aygün
Ordu: Hasan Uçak
Gümüşhane: Tuba Ersöz
Karaman: Ali İhsan Akdoğan
Yalova: Duygu Bayar
Yozgat: Recep Sevgili
Sinop: Mesut Pektaş
Kastamonu: Ercan Ceylan
Bilecik: Burak Olgun
Osmaniye: Uygur Kaan Ansay
Hakkari: Harun Ünlüsoy
Bitlis: Durmuş Ali Karakoca
Kars: Abdullah Amanvermez
Uşak: Bozan Çevik
Adıyaman: Ufuk Mustafa Süren
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