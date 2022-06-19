Van Cumhuriyet Başsavcısı Değişti!

HSK Birinci Dairesi tarafından karara bağlanan Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamelerine göre 33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti. Aralarında Antalya, Bursa, Konya ve Van’ın da yer aldığı kararnameye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığına Muğla Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına Van Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Başsavcı Vekili Zafer Koç, Konya Cumhuriyet Başsavcılığına Antalya Başsavcısı Halil İnal, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz getirildi.

MEHMET NADİR YAĞCI KİMDİR?

2001 yılında Sinop'un Boyabat ilçesinde hakim olarak göreve başlayan Mehmet Nadir Yağcı, Boyabat'ta 3 yıl hakimlik yaptıktan sonra sırasıyla Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Van merkezde, Tekirdağ merkezde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 4 Temmuz 2014 HSYK Kararnamesiyle Tekirdağ'a bağlı Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Mehmet Nadir Yağcı, 13 Haziran 2015'te ise Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi. HSK'nın 3 Temmuz 2017 Yaz Kararnamesiyle Burdur Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Yağcı, 2019 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile Muğla Başsavcısı olarak atanmıştı. Bugün yayımlanan kararnameye göre Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Yağcı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Yeni atanan diğer başsavcıların isimleri şöyle:

Kayseri: Habib Korkmaz

Eskişehir: Ali Yeldan

Kocaeli: Ferhat Kapıcı

Gaziantep: İsmail Karataş

Şanlıurfa: Cuma Çoban

Çorum: Ahmet Bektaş

Van: M. Nadir Yağcı

Muğla: Oğuzhan Dönmez

Bolu: Ali Keleş

Kırşehir: Soner Aygün

Ordu: Hasan Uçak

Gümüşhane: Tuba Ersöz

Karaman: Ali İhsan Akdoğan

Yalova: Duygu Bayar

Yozgat: Recep Sevgili

Sinop: Mesut Pektaş

Kastamonu: Ercan Ceylan

Bilecik: Burak Olgun

Osmaniye: Uygur Kaan Ansay

Hakkari: Harun Ünlüsoy

Bitlis: Durmuş Ali Karakoca

Kars: Abdullah Amanvermez

Uşak: Bozan Çevik

Adıyaman: Ufuk Mustafa Süren