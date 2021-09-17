Van’a 808 yataklı kız öğrenci yurdu! 

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Van’a 808 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdu kazandırılıyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Van Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç Van’da yurt sorununun biteceğine dikkat çekti.

Van’da kız öğrencilerin barınacağı 808 yatak kapasiteli yurdun geçici kabulü bugün itibariyle yapıldı. Müjdeyi sosyal medya hesabından paylaşan Van Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç, yedekte kalan öğrencilerin çok yakında yurtlara yerleşeceklerini belirtti. İnanç, "MÜJDE!!! MÜJDE!!! Van’da YURT BEKLENTİSİ OLAN KIZ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!! Sayın Bakanımız M. Muharrem Kasapoğlu'nun riyasetinde ilimize kazandırılan 808 yatak kapasiteli yeni kız öğrenci Yurdumuzun geçici kabulü bugün itibari ile yapılmış olup Çok yakında yedekte bekleyen kardeşlerimizde tekrar yurtlarımıza yerleşme imkânı bulacaktır. Bakanlığımızın sizler için yapmış olduğu bu yatırımlar ile İnşallah bu yıl başvuru yapan tüm gençlerimiz yurtlarımıza yerleşme imkânı bulacaklar. Geçtiğimiz süreçte Erkek Öğrencilerimizin yurt sorununu tamamen ortadan kaldıran ve başvuran tüm öğrencilere yurda yerleşme imkânı sunan başta Sn. Bakanımız M. Muharrem Kasapoğlu'nun ve tüm yetkililerimize ilimiz adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Artık Van’da yurt sorunu yok diyebileceğiz" ifadelerini kullandı.