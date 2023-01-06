Van YYÜ’lü öğrenciler kentin haritasını çıkardı

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 3. ve 4. Sınıf öğrencileri, 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz döneminde yaptıkları Van Gölü Havzası ve Van Merkez odaklı planlama çalışmaları kapsamında, Van’ın ilçelerinde yapılan arazi çalışmaları sonucunda öncelikle analiz çalışmaları yaparak, gerçekleştirdikleri analizler doğrultusunda proje senaryoları ürettiler.

Van Gölü Havzası’nın ve Van ilinin mekânsal/doğal özellikleri, sosyal ve ekonomik yapısını ortaya koymak için hazırlanan plan ve şemalar, Van kenti etki alanı gelişme planları olarak üretildi. 4. sınıf öğrencilerinin proje çalışmaları üst ölçekte Van Gölü Havzası, 3. sınıf öğrencilerinin ise Van merkez, Nazım İmar Planı olarak hazırladı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli Mimarlık ve Tasarım Fakültesini ziyaret ederek, öğrencilerin projelerini inceleyerek, jüri üyeleri olan akademisyenler ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Seyfullah Şağban ve Başkan Danışmanı Emre Güray ile projeler hakkında sohbet etti.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Alp, Şehircilik Projesi dersleri koordinatörleri ve akademisyenlerden öğrencilerin projeleri hazırlama süreçleri hakkında bilgi alan Rektör Şevli daha sonra Mimarlık bölümü öğrencileri ile de sohbet etti. Rektör Şevli, final sınavlarında öğrencilere başarılar diledi.

Van Bölge Gazetesi