Van YYÜ THE World Ranking’de 9. Sırada

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarının sıralamalarında yer almaya devam ediyor. Van YYÜ, dünya genelinde kurumların beş alandaki performansını çeşitli ölçütlere göre değerlendiren ve bu alandaki en önemli derecelendirme kuruluşları arasında olan Times Higher Education (THE) World University Rankings (WUR) 2023 sıralamasında yer almayı başardı.

Dünya genelinde 2500’den fazla üniversitenin sıralamaya girmek için başvurduğu THE WUR 2023’te, 1799 üniversite “Öğretim” (Teaching), “Araştırma” (Research), Atıflar (Citations), Endüstri Geliri (Industry Income) ve Uluslararası Görünüm (International Outlook) alanlarında derecelendirildi. Van YYÜ ilk kez yaptığı başvurusunda 1501-1799 bandında derecelendirilerek dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girmesiyle büyük bir başarıya daha imza attı.

Van YYÜ'nün En Başarılı Olduğu Alanlar “Endüstri Geliri” (Industry Income) ve “Araştırma” (Research)

Kısa bir süre önce dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarının (SCImago Instution Rankings (SIR), Centre for Science and Technology Studies (CWTS) – Leiden Ranking, THE Impact Ranking 2022) sıralama listelerinde yerini alan Van YYÜ, THE WUR 2023’te ise “Endüstri Geliri” alanında 262., “Araştırma” alanında 635., “Öğretim” alanında 1428., “Atıflar” alanında 1664. ve “Uluslararası Görünüm” alanında 1708. oldu.

Van YYÜ Türkiye Üniversiteleri Arasında Araştırma Alanında 9. Sırada

THE WUR 2023’e göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye’den sıralamaya giren 61 üniversite arasından 38. sırada yer aldı. Van YYÜ, Türkiye üniversiteleri arasında “Araştırma” alanında 9., “Endüstri Geliri” alanında 13., “Öğretim” alanında 34., “Uluslararası Görünüm” alanında 55. ve “Atıflar” alanında 60. sırada derecelendirildi.

Özgün, yenilikçi ve dinamik eğitim /öğretim, araştırma faaliyetleriyle bilim dünyasına katkıda bulunmak amacıyla bilimsel üretkenliği hedefleyen Van YYÜ üçüncü nesil bir dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerleyişini sürdürüyor. Bu doğrultuda konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli; “Üniversitemizin kuruluşunun 40. yılında, Van YYÜ’nün dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almasına, kalite standartlarımızın istikrarlı şekilde yükselmesine katkı sunan ve özveriyle çalışan akademisyenlerimize, Van YYÜ ailemize teşekkür ediyorum. ‘Bilimin ışığında, bir Dünya Üniversitesi’ sloganımızla ilerlemeye devam ediyoruz.” ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi. WanHaber