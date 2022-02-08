Van YYÜ Rektör Yardımcısı Şefik Tüfenkçi İstifa Etti!

WanHaber - ÖZEL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Şefik Tüfenkçi bugün görevinden alındı.

Görevden alındı!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Şefik Tüfenkçi'nin, Rektör Prof Dr. Hamdullah Şevli tarafından görevden alındığı iddia edildi

Tüfenkçi'nin yerine Baydaş atandı

Prof Dr. Şefik Tüfenkçi'den boşalan koltuğa Fen Fakültesi, Matematik bölümünden Prof. Dr. Şenay Baydaş'ın atandı.

Genel Sekreter affını istedi

Yaklaşık 2 ay önce görevden affını isteyen Van YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Sebaheddin Şevgin'in görevden alındı. Van YYÜ adına önemli çalışmalarda bulunan Şevgin'in görevden alınması da üzüntüyle karşılandı.

Sedat Yayla'nın da istifası bekleniyor

Öte yandan uzun bir süredir haklı eleştirilerin odağında olan Prof Dr. Sedat Yayla'nın da istifa edebileceği gelen bilgiler arasında.