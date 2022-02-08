Van YYÜ Rektör Yardımcısı Şefik Tüfenkçi İstifa Etti!
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Şefik Tüfenkçi bugün istifa etti.
WanHaber - ÖZEL
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Şefik Tüfenkçi bugün görevinden alındı.
Görevden alındı!
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Şefik Tüfenkçi'nin, Rektör Prof Dr. Hamdullah Şevli tarafından görevden alındığı iddia edildi
Tüfenkçi'nin yerine Baydaş atandı
Prof Dr. Şefik Tüfenkçi'den boşalan koltuğa Fen Fakültesi, Matematik bölümünden Prof. Dr. Şenay Baydaş'ın atandı.
Genel Sekreter affını istedi
Yaklaşık 2 ay önce görevden affını isteyen Van YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Sebaheddin Şevgin'in görevden alındı. Van YYÜ adına önemli çalışmalarda bulunan Şevgin'in görevden alınması da üzüntüyle karşılandı.
Sedat Yayla'nın da istifası bekleniyor
Öte yandan uzun bir süredir haklı eleştirilerin odağında olan Prof Dr. Sedat Yayla'nın da istifa edebileceği gelen bilgiler arasında.
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