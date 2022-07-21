Van YYÜ'nün 40. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Rektörlük bahçesinde düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitenin 40. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Katılımcılara üniversitenin tarihçesini anlatan Şevli, kurulduğu tarihte bünyesinde sadece Eğitim Yüksekokulu, Fen-Edebı̇yat, Veterı̇ner ve Zı̇raat fakülteleri, Sosyal Bı̇limler ve Fen Bı̇lı̇mlerı̇ enstitüleri bulunan YYÜ'nün, bugün 19 fakültesi, 5 enstitüsü, 2 yüksekokulu, Türk Müziği ve Devlet Konservatuvarı, 10 meslek yüksekokulu, 49 araştırma merkezi, 48 öğrenci topluluğu ile önemli bir bilim merkezi haline geldiğini aktardı.

Üniversitenin 2 bine yaklaşan akademik, 3 binden fazla idari personeli, 140 binden fazla mezunu ve 30 bine yaklaşan öğrenci sayısıyla büyük bir aile olduğunu belirten Şevli, "Üniversitemizin büyüklüğü birimlerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin nicel artışlarıyla değil, elde ettiği nitel başarılarından gelmektedir. Ulusal ve uluslararası ölçekteki akademik başarısını her yıl daha yüksek seviyelere çıkartan üniversitemiz, 2020'de URAP sıralamasında 41. sıradan 35. sıraya yükselmiş, 2021 yılında ise 160'a yakın üniversitenin tanımlandığı TÜBİTAK Harman Türkiye Akademik Arşiv Sistemi'nde 37.037 yayın sayısı ile 12. sırada yer almayı başarmıştır." diye konuştu.

Pasta kesimi ve müzik dinletisiyle sona eren programa, akademisyenler ve üniversite personeli katıldı. AA