Van YYÜ'de sürekli işçi alımı yapılacak!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 63 Sürekli İşçi Alımı ve 91 Sözleşmeli Personel alımı için ilan yayınladı. Toplamda 154 kişilik alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları arasından yapılacak. Söz konusu ilana başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

GÜNCEL 14.07.2021, 11:17 14.07.2021, 11:50
Van YYÜ'de sürekli işçi alımı yapılacak!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanı yayımladı.13 Temmuz 2021 tarihi ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 63 Sürekli İşçi Alımı ve 91 Sözleşmeli Personel Alımı yapacağını bildirdi.

Alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları içerisinden yapılacak. 

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda belirtildiği şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan adayların 13/07/2021 – 17/07/2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

91 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine ve diğer merkezi birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

KİMLER BAŞVURU YAABİLECEK?

İşçi Alımı ve Sözleşmeli personel alımı ilanına başvuru yapacak adayların öncelikle 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Bunun dışında adaylardan, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak gibi nitelikler aranacak.

Detaylı bilgilere ilanların detaylarından ulaşabilirsiniz.

İŞÇİ ALIMI İLANI DETAYLARI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI DETAYLARI

Şehrivan Gazetesi

Yorumlar (4)
Usta 20 saat önce
Gerek yok başvuruya alınacaklar önceden seçilmiş zaten
Cevapla Beğendim (3) Beğenmedim (1)
Billur 20 saat önce
Kalitesiz üniversitenizi eğitim açısında önce zenginleştirin.
Cevapla Beğendim (3) Beğenmedim (0)
Turan Ortasaç 24 saat önce
Torpili olan Adamı Genel Sekreterliğe alın halka gelince KPSS adaletin bu mu dünya
Cevapla Beğendim (2) Beğenmedim (2)
ادم 22 saat önce
154 torpil
Cevapla Beğendim (2) Beğenmedim (1)
20°
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