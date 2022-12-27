Van YYÜ DAKAF'23'e ev sahipliği yapacak

Bölgesel Kariyer Fuarlarından Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'yla (DAKAF'23), bölge üniversitelerinin öğrencileri ve geleceğin teminatı olan gençlere istihdam olanağı sağlayabilecek, kamu, özel sektör kurum ve kuruluşları ile STK'ların bir araya getirilmesi amaçlanırken, bu kapsamda 13-14 Mart 2023 tarihlerinde Van'da düzenlenecek olan fuar kapsamında bugün Van YYÜ'de lasmans toplantısı gerçekleştirilecek.

Fuarın katılımcısı olacak sektör temsilcileri arasında karşılıklı etkileşimin sağlanması, katılımcıların gençler arasındaki tanınırlığı, imajının güçlendirilmesi ve katılımcı her bir aktörün faydalanabileceği bir kariyer etkinliği bugün Van YYÜ'de masaya yatırılacak. 13-14 Mart 2023 tarihlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan fuarda eğitim ve atölye çalışmaları, öğrenci kulüpleri ile görüşmeler, firmaların stant açması, işverenlerin mülakatlar yapması gibi çeşitli etkinlikler yer alacak.

DAKAF'23 için hazırlıklarını sürdüren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, paydaş üniversitelerle koordinasyonunu artırmak ve fuarın daha verimli geçmesini sağlamak adına bugün lansman toplantısı gerçekleştirecek. Van YYÜ'nün ev sahipliğinde 13-14 Mart 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan fuara katılımcı olarak katılacak olan Bitlis Eren Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi Rektörleri, bugün Van'da bir araya gelecek.

Van Bölge Gazetesi