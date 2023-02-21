Van ve Maraş depremini yaşayan depremzede o anları anlattı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Van Valiliği koordinasyonunda deprem bölgesinden kente getirilen aileler, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Aişe Sıddıka Erkek Öğrenci Yurdunda konuk ediliyor. Ailesiyle birlikte yurda yerleştirilen Adem Kuşçu isimli depremzede, 9 Kasım 2011’de Van’da meydana gelen ikinci depremi yaşadığının belirterek, "Deprem anını anlatmak, inanın mümkün değil. Çünkü biz 2011’de Van’ın ikinci depremine burada yakalanmıştık. O deprem akşam saat 21.00 sıralarındaydı ve en fazla belki 10 saniye sürdü ama bu hem bizi uykuda yakaladı hem de sarsıntısı bir değildi. Gerçekten biri bana anlatsa inanmazdım. Ev sanki 2-3 metre boyunca gidip geliyordu. Hani insanı önce döverler, sonra da şiddetli vururlar ya onun gibiydi. İki dakika boyunca bitmedi. Çünkü bir dakika boyunca yatağımdaydım. En küçük kızım uyandırdı bizi. Hiç uyanmayan çocuk, deprem günü uyandı. Allah'ın ilahi adaleti derler ya, işte o uyandırdı. Biz depremin bütün anını yaşadık. Allah'ım düşmanıma yaşatmasın. Dünya fani derler ya, dünyanın boş olduğunu o dakika anlıyorsun" diye konuştu.

"Allah'ım düşmanıma yaşatmasın"

Deprem anında sadece korkunun olduğunu aktaran Kuşçu, "Biz kendi canımızdan vazgeçmiştik. Depremin şiddetinden avizelerin, dolapların hışırdatışından iki büyük kızlarım uyanmış, çığlık atıyorlardı ama ben duymamıştım. Evimizin yanındaki bina yıkılınca elektrik tellerini koparmış, bu nedenle elektrikler de kesilmişti. Deprem sanki bir ara hafif durdu. Ben o anda hanıma 'Küçük kıza sahip çık, hakkını helal et' diyerek öbür kızların yanına koştum. Ondan sonra tekrar şiddetli sarsıldı. Ben Van’ın ikinci depremini yaşadım. Ondan daha şiddetliydi. Ben şu an anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Allah'ım kimseye yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

En küçük kızı İkra Ezgi'nin normalde uykucu olduğunu ve gece hiç uykudan uyanmadığını belirten Kuşçu, "Kızım İkra Ezgi benim gibi uykucudur. Akşam yattı mı sabaha kadar uyanmaz. Ancak o akşam depreme 5 dakika vardı ve uyandırdı bizi. Birden 'Anne' diye çığlık atmaya başladı. Eşim yanına uzandı. Sakinleşmesi ve eşimin deprem oluyor demesiyle uyandım" şeklinde konuştu. İHA