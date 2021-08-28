Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in Mutlu Günü

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in kızı Rümeysa Bilmez Edremit'te yapılan görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

GÜNCEL 28.08.2021, 23:08 28.08.2021, 23:40
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in Mutlu Günü

WanHaber.com - ÖZEL

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in kızı Rümeysa Bilmez ile Mücahit Tan, Edremit'te gerçekleştirilen düğün töreni ile dünya evine girdi. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın kıydığı nikahın şahitliğini Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfekçi, TBMM eski başkan vekili Ahmet Aydın, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, AK Parti MKYK üyesi Burhan Kayatürk ve AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu yaptı.

Türkiye'nin bir çok yerinden yüzlerce misafirin katıldığı düğünde konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, davetlerine icabet eden herkese teşekkür etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı düğün akşam saatlerinde sona erdi.

#mehmet emin bilmez
Yorumlar (8)
Ecem 15 saat önce
Bütün ihale ciler bütün yağcılar bütün iş takipçiler kısaca a k b a b a lar gitmiştir
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Levent 5 saat önce
Bir tanesinde maske sosyal mesafe gördünüz mü?
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Çift maaş 15 saat önce
Hayirli olsunda olmasına vali beg iki garibanida davet etseydin bi sayende etli bi yemek yedeydik bütün kodamanlar iş takipçi ıhalecileri davet etmişsin bizi davet etseydin çeyrek altınımız yoktu ama belki aç ligimizi sayende guzel bi yemek yerdik ama sen işini bilirsin vali beggg
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RAMBO 14 saat önce
Devlet kaynakları kullanılıp,israf ve gösteriş kültürü ile şekillenmiş bir düğüne ait fotoğraf karelerini izleyin.
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Vanlı 7 saat önce
Damat keyiften zirve yapmış
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HASVANLI 14 saat önce
Allah mutlu mesut etsin inş bir ömür boyu mutluluklar dilerim
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Vanlı 6 saat önce
Sayın valimizin kızına ve damadına huzur mutluluk sağlık dilerim Allahtan hayırlı olsun inşAllah
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vanli 6 saat önce
Allah mesut etsin
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