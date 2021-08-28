Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in Mutlu Günü
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in kızı Rümeysa Bilmez Edremit'te yapılan görkemli bir düğünle dünya evine girdi.
WanHaber.com - ÖZEL
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in kızı Rümeysa Bilmez ile Mücahit Tan, Edremit'te gerçekleştirilen düğün töreni ile dünya evine girdi. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın kıydığı nikahın şahitliğini Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfekçi, TBMM eski başkan vekili Ahmet Aydın, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, AK Parti MKYK üyesi Burhan Kayatürk ve AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu yaptı.
Türkiye'nin bir çok yerinden yüzlerce misafirin katıldığı düğünde konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, davetlerine icabet eden herkese teşekkür etti.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı düğün akşam saatlerinde sona erdi.
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