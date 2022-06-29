Van Valisi Dr. Ozan Bilmez Özalp'ta

Son Valiler kararnamesiyle Tokat'tan Van'a atanan Vali Dr. Ozan Balcı, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Beraberinde Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Özalp ilçesini ziyaret eden Vali Dr. Ozan Balcı, Kaymakamlık önünde kamu personeli, muhtarlar, kanaat önderleri, üniversite, siyasi parti, STK temsilcileri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Nazik karşılamaları için kendini karşılayanlara teşekkür eden Vali Dr. Balcı, "Ülkemizin ve Van’ımızın kıymetli bir ilçesi Özalp'te şehrin karar vericileri, şehri çekip çeviren insanlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum.

El birliği ve uyum içinde Özalp’imizin problemlerini çözmek, destek vermek bizim görevimiz. Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültür turizmine, ulaşımdan altyapısına, kırsal kalkınmadan tarıma, suyuna kanalizasyonuna, ticaretine, istihdamına ilişkin hem Valiliğimiz ve ilgili kurumlarımız hem de belediyemizin tüm gücüyle her türlü desteği vereceğiz.

Özalplı hemşerilerimizin hayatlarının kolaylaşması, mutlulukları, esenlikleri, yükselmeleri ve yücelmelerine ait her işte yanınızdayız. Bir ve beraberiz. Allah yardımcımız olsun, kolaylıklar diliyorum" dedi.

Makama geçildikten sonra Kaymakam M. Emin Nasır tarafından ilçede yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak projeler hakkında Vali Dr. Ozan Balcı'ya brifing verildi.



Vali Dr. Balcı, beraberindekiler ile birlikte daha sonra Özalp İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Polis memurları ile tek tek tokalaşan Vali Dr. Balcı, vatandaşın huzuru ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan emniyet teşkilatı mensuplarına kazasız belasız hayırlı görevler diledi.İHA