Van Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
Van Valiliği, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.
Bu nedenle bu tür yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi ve haklarında kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulması gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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