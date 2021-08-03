Van Valiliği Sele Karşı Uyardı!
Van Valiliği, vatandaşları olası sağanak yağış ve sele karşı uyardı.
GÜNCEL 03.08.2021, 16:30
Hangi kurumlar temizleyecek? 13 saat önce
Kurubaş Deresi on kilometre boyunca göle kadar kamyonlar dolusu çöp, evsel atık, çamur ve pislikle doludur. Umarım ciddi bir yağmur yağmaz. Hem sel ve taşkın olabilir hem de tüm bu çöp ve pislikler kabaran suyla birlikte göle gidecek. Tabi Şamran da içler acısı halde. Akköprü de birçok noktada çöp ve pislikle dolu. Yıllardır bas bas bağırılıyor. Dere ve kanallardan sorumlu kurumlar ilgilenmiyor. Gidip görülürse rezalet kirlilik görülür.
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