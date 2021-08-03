Van Valiliği Sele Karşı Uyardı!

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün akşam saatlerinde yaşanabilecek yoğun yağış nedeniyle Edremit ilçemize bağlı Şabaniye Mahallemizde sel ve su baskınları meydana gelebilir. Olası sağanak yağışta Kurubaş Çayı'nın taşması söz konusu olabilir. Vatandaşlarımızın özellikle dere yataklarında hayvan otlatmamaları, sağanak yağış ve sele karşı duyarlı olmaları gerekir” denildi.