Van Valiliği'nden Fuhuş Açıklaması!

Van Valiliği, Van Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte faaliyet gösteren iki masaj salonuna yapılan fuhuş operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Valilik, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından yapılan operasyonda; 2’si polis memuru olmak üzere toplam 6 şahıs gözaltına alındığını, 2 polis memurundan 1'inin tutuklandığını duyurdu.

İşte Van Valiliği tarafından yapılan o açıklama:

Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarınca yayınlanan ve sosyal medya üzerinden paylaşılan Emniyet Müdürlüğümüzce İlimizde faaliyet gösteren iki masaj salonunda yapılan Fuhuş operasyonuyla ilgili, İstihbarat Şubede çalışan bazı polislerin de bu masaj salonlarında ortak gibi çalıştıkları, son yapılan operasyonda bu polislerle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadığı şeklinde yanlı/yanlış haber ve paylaşımlarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

16.01.2022 tarihinde İlimiz merkezli, Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etme Suçlarından yapılan operasyonda; 2’si polis memuru olmak üzere toplam 6 şahıs gözaltına alınmıştır.

Gözaltı süresi dolması ile birlikte 19.01.2022 tarihinde mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen 2 polis memurundan 1’i tutuklanarak cezaevine konulmuştur.

Diğer şüpheli adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.

Her iki personel aynı gün görevden uzaklaştırılarak haklarında İdari Soruşturma başlatılmıştır.

Olayla ilgili başlatılan Adli ve İdari Soruşturma titizlikle devam etmekte olup dijital veri incelemeleri sonucunda elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda soruşturma genişletilecektir.

Gözaltına alınan polis memurları daha önceden Nisan 2021 tarihinde İstihbarat biriminden çıkartılmıştır.

Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.