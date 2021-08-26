Van Valiliği duyurdu… O tarihten sonra aşı olmayanlara kısıtlama geldi!

Van Valiliği'nin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun İlimiz sınırları içerisinde; Covid-19 önlemleri kapsamında aldığı kararlar şu şekildedir. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21.08.2021 tarih ve 2021/34 sayılı kararı İlimiz sınırları içerisinde; Covid-19 ile mücadelede geniş tabanlı aşılama çalışmalar yürütülecektir.

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan vatandaşlarımızın;

Konser, sinema ve tiyatro gibi toplu etkinliklere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecektir.

İşletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden aşağıdaki hususlar sorgulanacaktır.

Kişilerin aşı yaptırıp yaptırmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği, (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) Negatif sonuçlu PCR testinin azami 48 saat önce yapılıp yapılmadığı, Covid-19 hastalığı geçirmemiş, aşılı veya negatif PCR testi olmayan kişilerin etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir.

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren şehirlerarası ulaşımda aşısız veya (Covid-19) hastalığı geçirmemiş kişiler;

Özel araç hariç olmak üzere uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi istenecektir. Seyahat firmalarınca yolcunun toplu taşıma aracına kabulü aşamasında HES kodu üzerinden aşağıdaki hususlar sorgulanacaktır.

Kişilerin aşı yaptırıp yaptırmadığı, Hastalığı geçirip geçirmediği (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre), Negatif sonuçlu PCR testinin azami 48 saat önce yapılıp yapılmadığı, kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecektir.

İlçelerde etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirebilecektir. Salgınla mücadele sürecinde salgının yayılımını artıran tokalaşma/sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet daha uzak durulmasının önemi vatandaşlarımıza hatırlatılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

kaynak:ŞEHRİVAN GAZETESİ