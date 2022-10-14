Van uçağına yıldırım isabet etti
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 04:50'de havalanan Van uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş denemesi yaptığı esnada yıldırımın hedefi oldu. Kanadına yıldırım isabet etmesiyle birlikte teknik arıza oluşan uçak, Diyarbakır'a iniş yaptı.
Anakara- Van seferini yapan Anadolu Jet Havayolları'na ait Boeing 800 tipi uçak, bugün saat 06.00 sıralarında Van hava sahasına girdi. Van Gölü üzerinde alçalmaya başlayan uçağa yıldırım isabet etti. Uçağın yan kanadına isabet eden yıldırım, teknik arızaya neden oldu. Van'a 2 defa iniş denemesi yapan uçak olumsuz hava koşulları nedeniyle Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapamadı. Diyarbakır'a yönelen uçak saat 06.35 sularında iniş yapabildi.
Diyarbakır'a inen uçaktaki onlarca yolcu mağdur olurken, yolcuların saat 13:30 uçağıyla Van'a geri dönecekleri bildirildi. WanHaber
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