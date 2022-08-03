Van TSO’dan, Vanspor’a 500 bin TL destek sözü…

Vanspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Kulüp Başkanımız Feyat Kıyak ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, VANTSO Başkanı Sayın Necdet Takva ve Yönetim kurulu üyeleri ile VANTSO ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Sayın Necdet Takva, VANTSO olarak kulübümüze 500.000 TL destek olacaklarını açıkladı. VANTSO Başkanı ve Yöneticilerine desteklerinden ve bundan sonra da gösterecekleri tüm desteklerden dolayı teşekkür eder, saygılarımızı sunarız” ifadeleri yer aldı.

Bölgegazetesi