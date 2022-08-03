Van TSO’dan, Vanspor’a 500 bin TL destek sözü…

Van Ticaret ve Sanayi Odası, TFF 2. Lig Ekibi Vanspor’a 500 bin TL destek verileceğini açıkladı.

GÜNCEL 03.08.2022, 15:06 03.08.2022, 15:29
Van TSO’dan, Vanspor’a 500 bin TL destek sözü…

Vanspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Kulüp Başkanımız Feyat Kıyak ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, VANTSO Başkanı Sayın Necdet Takva ve Yönetim kurulu üyeleri ile VANTSO ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Sayın Necdet Takva, VANTSO olarak kulübümüze 500.000 TL destek olacaklarını açıkladı. VANTSO Başkanı  ve Yöneticilerine desteklerinden ve bundan sonra da gösterecekleri tüm desteklerden dolayı teşekkür eder, saygılarımızı sunarız” ifadeleri yer aldı.

Bölgegazetesi

Yorumlar (0)
31
az bulutlu
Namaz Vakti 03 Ağustos 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Ankaragücü 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Hatayspor 0 0
12. Başakşehir 0 0
13. İstanbulspor 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Sivasspor 0 0
18. Trabzonspor 0 0
19. Ümraniye 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altay 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Tuzlaspor 0 0
19. Ö.K Yeni Malatya 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brentford 0 0
5. Brighton 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Fulham 0 0
10. Leeds United 0 0
11. Leicester City 0 0
12. Liverpool 0 0
13. M.City 0 0
14. M. United 0 0
15. Newcastle 0 0
16. Nottingham Forest 0 0
17. Southampton 0 0
18. Tottenham 0 0
19. West Ham United 0 0
20. Wolverhampton Wanderers 0 0