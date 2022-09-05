Van TSO ve Van TB'de seçim heyecanı…

Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin daha önce 22 Ekim'de yapılacağı açıklanırken, Van Ticaret Borsası (VANTB) seçimlerinin ise 1 Ekim Cumartesi günü yapılacağı açıklandı. Van Ticaret Borsası mevcut Başkanı Nayif Süer yeniden başkan adayı olurken, diğer adayların ise önümüzdeki günlerde renklerini belli etmesi bekleniyor.

1998 yılında kurulan Van Ticaret Borsası'nda da (VANTB) seçim heyecanı başladı. Alınan bilgiye göre Van Ticaret Borsası'nda seçimlerin 1 Ekim Cumartesi günü yapılacağı belirtildi. Van TB seçimlerinin kıyasıya geçmesi beklenirken, yeni adayların önümüzdeki günlerde adaylıklarını acıkması bekleniyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da, tüm gözler Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Ticaret Borsası seçimlerine çevrildi. Van Ticaret Borsası seçimleri 1 Ekim'de, Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri ise 22 Ekim'de, gerçekleştirilecek.

Ekim ayı içerisinde yapılacak olan seçimlerde Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Ticaret Borsası yeni başkanlarını seçecek. Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesinde, 6 aday saha çalışmalarını yürütürken, Van Ticaret Borsası'nda ise mevcut Başkan Nayif ve yeni adayların önümüzdeki günlerde sahaya inmesi bekleniyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda Necdet Takva, Zahir Kandaşoğlu, Faruk Biner, İzzet Çoban, Celal Yalvaç ve Hamdullah Koçhan, 22 Ekim'de yapılacak olan seçimler öncesi, saha çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı 365 oda ve borsada yasal seçim süreci başlarken, adaylar ise nabız yoklamaya devam ediyor. Ekim ayında sandık başına gidecek olan iş dünyası, yeni başkanlarını seçecek. Ekim ayında yapılacak olan seçimlerde önce oda meslek komiteleri, ardından oda meclisleri ve son olarak da TOBB Başkanı seçilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı odaların seçim günleri yaklaştıkça adayların çalışmaları da hız kazandı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na yeniden aday olan mevcut Başkan Necdet Takva ve yeni adaylar Zahir Kandaşoğlu, Faruk Biner, İzzet Çoban, Celal Yalvaç ve Hamdullah Koçhan seçmenlerle temaslarını arttırdı. Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 19 meslek grubu, kıyasıya mücadele edecek.

VAN TİCARET BORSASI'NDAN ÜYELERE UYARI…

Öte yandan 1 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan seçimler öncesi üyelerine uyarıda bulunan Van Ticaret Borsası, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar/Borsalar oda seçimleri hakkında yönetmeliğin 8. Maddesi doğrultusunda herhangi bir hataya mahal vermemek adına borsamız vergi kayıtları 06.09.2022 Salı günü mesai saati sonuna kadar incelemeye açık tutulacaktır. Bu süre içerisinde üyelerimizin bizzat yapacakları başvurular ile vergi kayıtlarını kontrol etmeleri, 06.09.2022 tarihine kadar vergi kayıtlarının kontrol edilmemesi halinde borsamızdaki mevcut kayıtların doğruluğunu kabul edilmiş sayılacağı duyurulur" ifadelerin yer verdi.

Van Bölge Gazetesi