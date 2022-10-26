Van TSO seçimleri için gözler YSK'ya çevrildi

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumartesi günü yapılan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimleri sonrası Necdet Takva'nın itirazını kabul etmiş, Zahir Kandaşoğlu ve Faruk Biner'in itirazını ise reddetmişti.

İlçe seçim kurulu 7 yetki belgesinin sahte olduğunu, bazı belgelerde ise sahtelik şüphesinin olduğundan dolayı Zahir Kandaşoğlu'nun 9 farkla kazandığı 1. Meslek Grubu için seçim iptali kararı vermişti. Karara itiraz eden Zahir Kandaşoğlu, il seçim kuruluna itirazda bulunmuş, sahte yetki belgelerinin kullanıldığı seçimlerin kompile iptal edilmesini talep etmişti.

YSK KARARINI BUGÜN AÇIKLAYACAK

Yüksek Seçim Kurulu, gelen itirazlar üzerine inceleme başlatmış ve kararı saat 14:00'da açıklayacağını duyurmuştu. Saat 14:00'da kararı açıklamayan YSK, belgeler üzerinde çalışma yaptığını ve kararın gün içinde kesin bir şekilde açıklanacağını duyurdu. Van Adliyesi önünde toplanan Kandaşoğlu cephesi seçimin kompile iptal edilmesini talep ederken, Faruk Biner cephesi de yapılan itirazların dikkate alınmasını istedi.

KARAR VERİLDİ

İl seçim kurulu, İpekyolu ilçe seçim kurulunun 1. Meslek Grubu için verdiği iptal kararınının aynısını verdi. Van TSO'nun yeni başkanını belirleyecek olan seçimin tarihi kısa bir süre içinde açıklanacak. 1. Meslek Grubu'nu alan kişi, Van TSO'nun yeni başkanı olacak.