Van TSO'da seçim heyecanı başladı

Van'da aylardır konuşulan ve gündemden düşmeyen Van TSO 1. Meslek Komitesi ve Meclis Üye seçimi Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılıyor. 9'ar grup kazanan Mevcut Başkan Necdet Takva ve Zahir Kandaşoğlu arasında kıyasıya geçmesi düşünülen seçimlerde, söz konusu grupta üstünlük sağlayan yeni TSO Başkanı olacak.

22 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen seçim sonrası Beyaz Liste 10 grupta, Mavi liste ise 9 grupta galip gelmişti. Seçim sonrası Mavi listenin yaptığı itirazlar önce ilçe, ardından il seçim kurulu tarafından kabul edilerek, 1. Gruptaki seçimin tekrarlanmasına karar verilmişti. Van Ticaret ve Sanayi Odası 1. Meslek Grubu olan Tarım ve Hayvancılık Grubu seçimleri ticaret odasında gerçekleştiriliyor.

Sabah 09.00'da başlayan seçimler, 17.00'de sona erecek. Söz konusu oylar sonucunda grupta üstünlük sağlayan aday yeni TSO Başkanı olacak. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken, başkan adayları ve ekiplerinin ise üyeleri ikna ekmek için yoğun bir çaba harcadığı görüldü. Diğer renklerde yarışan başkan adaylarının ise, seçimin sükûnet içerisinde tamamlanması için çabaladığı konuşuluyor.

Van Bölge Gazetesi