Van TSO Başkanı Necdet Takva: Hava yolu ulaşımındaki mağduriyetimizi giderin

Van’da son zamanlarda büyük sorun haline gelen uçak bilet fiyatları ve yetersiz sefer sayısı sorununun çözülmesi gerektiğini belirten Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, THY yönetimine seslenerek, “İlimizde son zamanlarda yaşanan uçak sefer sayılarının yetersizliği ve bilet fiyatlarının yüksek olması ciddi mağduriyet oluşturmuştur. Türk Hava Yolları’nın sorunu belki de yerinde tespit edip çözümleri tartışabileceği bir etkinliği şehrimizde gerçekleştirmesi çok önemlidir. Hava yolu ulaşımında yaşamış olduğumuz sorunlar çözülmeli” dedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve yönetim kurulu üyeleri Pazar günü Van’da toplanıyor. İstanbul dışında ilk kez Van’da toplanan THY yönetiminin ziyareti iki gün sürecek. Türk Hava Yolları yönetiminin ziyaretiyle ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Van TSO Başkanı Necdet Takva, tepki çeken uçak sefer sayılarının yetersizliği ve bilet fiyatlarının yüksekliğiyle ilgili sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

“THY’nin Van’da toplanmasını önemli buluyorum”

Van’ın hava yolu ulaşımında yaşadığı sorunların giderilmesi için çağrıda bulunan Takva, “Türk Hava Yolları’nın Yönetim Kurulu toplantısının Van’da yapılıyor olmasını çok anlamlı ve değerli buluyorum. Özellikle son aylar içerisinde Van, İstanbul, Ankara ve diğer metropollere uçuş sayısında meydana gelen azalmanın burada büyük mağduriyetler yarattığı, hatta toplumsal bir serzenişe ve seslenişe dönüşmesi döneminde Türk Hava Yolları’nın sorunu belki de yerinde tespit edip çözümleri tartışabileceği bir etkinliği şehrimizde gerçekleştirmesi çok önemlidir.

Elbette bizim amacımız Türkiye’nin en önemli hava yolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları’nı eleştirmek, yermek değil ama Türk Hava Yollarını ve bağlı uçuş gerçekleştiren Sunexpress’in, Anadolu Jet’in ilimizdeki uçuş sayılarının azaltılmasına mana verilmeyen bir dönemde hem hava yolu şirketlerimizin prestijini korumak hem de şehrimizde yaşanan ulaşım mağduriyetinin giderilmesi konusunda çağrıda bulunuyorum” diye konuştu.

“THY temel iletişim eksikliğini sorgulamalı”

Hava yolu ulaşımında yaşanan sorunların çözümü için defalarca Türk Hava Yollarına yazı yazdıklarını ancak cevap alamadıklarını belirten Takva, “Bu nedenle bütün Van halkının topyekün hava yolu uçuşlarıyla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşadığı gerçeği var. Dolayısıyla bu gerçeklikten yola çıkarak Türk Hava Yolları’nın burada gerçekleştireceği yönetim kurulu toplantısında ülkemizin en doğusunda stratejik önemi olan şehrimizin uçamıyor olmasının bir izahatının yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Biz Van TSO olarak çok fazla yazışma yaptık, çok fazla görüşme yaptık. Çok fazla lobi faaliyeti yürüttük. Özellikle Türk Hava Yolları’nın ve diğer hava yolu şirketlerinin uçuş sayılarındaki azalmanın sebepleri ve giderilmesi konusunda çalışma yürüttük. Bunu defalarca kendilerine iletmemize rağmen en büyük anlamsızlıklardan bir tanesi bizim bu yazışmalarımıza ve serzenişlerimize ya da açıklama taleplerimize karşılık verilmemesiydi. Türk Hava Yolları gibi uluslararası bir şirketin iletişim stratejisi içerisinde sorgulanması gerekiyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası bu konuda sorunu sıklıkla dile getiriyorsa ve bu sorun sadece Van TSO üyelerini değil aynı zamanda kitlesel bir mağduriyete yol açıyorsa bir kere öncelikle cevap hakkımızın karşılandığını söylememiz mümkün değil. Eminim ki bizim gibi Van’daki sivil toplum kuruluşları, kamuoyu yöneticileri, yerel yöneticilerinde bu yönlü talepleri ve görüşleri oluşmuştur ancak bugüne kadar bize meselenin, problemin temel kaynağı konusunda tatmin edici bir cevap bildirilmedi. Bunu çok manidar buluyorum. Umuyor ve diliyorum ki THY yönetim kurulu toplantısında ilk ele alınacak mesele buradaki temel iletişim eksikliğinin ve kamuoyunu aydınlatacak yaklaşımlarda meydana gelen aksaklığın sebepleri konusunda bir açıklama bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“Van sıradan bir şehir değil”

Van’ın Türkiye’nin en doğusunda yer aldığını kaydeden Takva, “Biz bütün merkezlere uzak bir ilde yaşıyoruz. Biz İç Anadolu’da herhangi bir kent değiliz. Biz karayolu ulaşımıyla, hastalarımızı, taziyelerimizi, düğünlerimizi karşılayabilecek ulaşım imkanlarına sahip değiliz. Bizim şuanda en önemli ve hızlı ulaşım imkanını sağlama zeminimiz hava yolu ulaşımıdır. Kimse fiyatın ne olduğunu öncelemeden öncelikle bir kere uçuş sayılarındaki azalmanın yarattığı mağduriyeti dile getirdiler.

Daha sonraki süreçte bilet fiyatlarında inanılmaz derecede fiyat artışı oldu. Bu sıkıntı hala devam ediyor. Öncelikle uçuş sayısı sorununu çözmeleri gerekiyor. Bu konuda bir karar vermeleri gerekiyor. Van sıradan bir şehir değil. Türkiye’nin en doğusunda, doğusunda başka bir şehir olmayan, çıkmaz sokakta bulunan, sokağın en son konumundaki şehir gibi duruyor. Dolayısıyla bizim Ankara’ya, İstanbul’a acil durumlarda, toplantılarda ya da hayır ve şerde, hastalıkta, sağlıkta rahat erişim sağlayabileceğimiz fazla imkanımız yok.

Temel ihtiyaçlarını merkezden karşılayan diğer yakınlıktaki şehirlere benzemiyoruz. Coğrafi dezavantajımızı avantaja çevirecek yaklaşımları ne yazık ki son zamanlarda göremedik. Aksine büyük mağduriyetler olduğu gerçeğini göz ardı etmememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“THY mağduriyeti bir an evvel gidermeli”

Türk Hava Yollarının Van’da yaşanan mağduriyeti bir an evvel gidermesi gerektiğini söyleyen Takva, “Türk Hava Yolları’nın Van’da toplanıyor olmasının böyle bir karşılığı olacağını umuyorum. Bütün bu sorulara, soruna cevap verebilecek makul bir yaklaşım içerisinde olacaklarına inanıyorum. Biz öncelikle misafirperver bir şehiriz. Öncelikle hoş geldiniz dememiz gerekiyor.

Bizde bu nezaketimizi ve zerafetimiz çerçevesinde hoş geldiniz veya iyi bir ev sahipliği duygusu içerisinde burada iyi zaman geçirmelerini temin edecek bir anlayış içerisinde olacağız ama Van şehri diğer metropollere uzaklığı itibariyle hava yolu ulaşımının aksamadan kesintisiz, aksaksız ve keyfi uygulamaların dışında kısıtlamaya gidilmemesi gerekir bir şehirdir. Maalesef bu sorunları yaşıyoruz.

Van TSO Başkanı olarak üyelerimizin hak ve menfaatleri, şehrimizin ekonomik olarak kalkınması için şunu ifade etmeliyim ki hava yolu ulaşımı özellikle son yıllarda İran turizmininde artmasıyla Van için hayati öneme kavuşmuştur. Hal böyleyken insanların Van üzerinden batı kentlerine ya da turizm alanlarına erişim konusunda büyük sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla çok yönlü bir problemle karşı karşıyayız.

Durumun böyle devam etmesi halinde Van şehri en azından ulaşım imkanları ve yatırım ortamının iyileşmesi konusunda ciddi bir handikapla karşı karşıya kalacaktır. Umuyor ve diliyorum ki Türk Hava Yolu Yönetim Kurulu burada toplantısını gerçekleştirirken, azaltılmaması gereken bir güzergahta uçak sefer sayılarının neden azaltılmış olduğunu ya da azaltılması gereken bölgelerde de uçak sefer sayılarının neden arttırılmış olduğunu veya sabit tutulduğunu makul gerekçelerle izah ederler ve bu mağduriyeti de bir an evvel giderme konusunda bir karar, irade ortaya koyarlar” ifadelerini kullandı.

“Şehrimize hoş geldiniz”

Takva son olarak şunları söyledi; “Ekonomik, sosyal, kültürel ve erişim konusunda yaşadığımız çok derin bir handikap var. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanına ve yönetim kurulu üyelerine şehrimize hoş geldiniz demek istiyorum ama hoş gelmekle birlikte uçuştaki sefer azlığının ve fiyat istikrarı konusunda da bir duyarlılıkla kentteki yatırım ortamının olumsuz etkilenmemesi konusunda marjinal kararlar almasını beklediğimi ifade etmek istedim. Vansesi Gazetesi’ne de duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum.”

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