Van Ticaret ve Sanayi Odası seçim yeri belli oldu!

Van Ticaret ve Sanayi Odası ( Van TSO) seçimleri öncesi başkan adayları oy pusula renklerini açıklamıştı. Oda organ seçimleri kapsamında; 22 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılması planlanan Van Ticaret ve Sanayi Odası seçiminin yeri değiştirilirken yeni seçim yeri ise belli oldu.

İpekyolu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca alınan karar doğrultusunda seçim, Van İli İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi Kale Yolu Üzeri Nene Hatun 1. Sokakta bulunan Van Selahaddin Eyyübi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde yapılacak. Oy kullanma işlemi ise 09:00-17:00 saatleri arasında yapılacak.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimlerinde mevcut başkan Necdet Takva Mavi Liste, Zahir Kandaşoğlu Beyaz Liste, İzzet Çoban Kırmızı Liste, Faruk Biner Sarı Liste ve Hamdullah Koçhan Yeşil Liste ile yarışacak.

Havadis