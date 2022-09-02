Van Ticaret Borsası seçim tarihi belli oldu!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ( TOBB) bağlı oda ve borsalarda seçim hareketliliği başladı. Geçtiğimiz günlerde Van Ticaret ve Sanayi Odası ( Van TSO) seçim tarihi belli olurken, bugün ise Van Ticaret Borsası (Van TB) seçim tarihi belli oldu.

Van Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada: "Oda organ seçimleri kapsamında borsamız seçimleri 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Üyelerimize saygıyla duyurulur." denildi.

Van Ticaret Borsası (Van TB) Başkanlığı için mevcut aday Naif Süer’in tekrar aday olacağı bilinirken, mevcut başkan Süer’e karşı ise önceki dönemlerde Van Ticaret Borsası başkanlığı yapan Enver Memduhoğlu’nun aday olacağı Van Havadis Gazetesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştu.

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