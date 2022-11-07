Van SGK İl Müdürü Göksoy kayıt dışı çalışan işçileri uyardı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, "kayıt dışı istihdam" uyarısında bulundu.

GÜNCEL 07.11.2022, 11:29
Van SGK İl Müdürü Göksoy kayıt dışı çalışan işçileri uyardı

Gürsoy, yaptığı açıklamada, çalışanlar açısından kayıt dışı istihdamın olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Kayıt dışı çalışan işçinin emeklilik hakkının olmadığını belirten Göksoy, söz konusu kişilerin çalışamaz duruma geldiğinde malullük aylığından da yararlanamayacaklarını, hayatlarını kaybetmeleri durumunda eş ve çocuklarının ölüm aylığı hakkı bulunmayacağını ifade etti.

Kayıt dışı çalıştırmanın işverenler üzerinde de olumsuz etkilerinin olduğunu vurgulayan Göksoy, kayıt dışı istihdama yönelik yapılacak denetim ve tespitler sonucunda işverenlere yüksek tutarda idari para cezasının uygulanabileceğini kaydetti.

İşyerlerinin yararlandıkları sigorta prim teşviklerinin durdurulacağını aktaran Göksoy, devlet ve özel sektör tarafından sağlanan teşvikler ile hibe ve kredi avantajlarından işverenlerin faydalanamayacağını bildirdi.AA

Yorumlar (1)
krm 3 saat önce
sayın müdür siz ve ekibiniz sıcak yerinizden yumuşak koltuklarınızdan kalkıp sahadı gerekli denetimleri yapmadığınız sürece sözün bir anlamı yok. kalkın bi zahmet sahata denetim yapın
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