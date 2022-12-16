Van SDİ’den Milletvekili Kaya’ya tepki

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada ‘tecavüzcü’ ithamına sert tepki gösterdi.

GÜNCEL 16.12.2022, 09:18
Van SDİ’den Milletvekili Kaya’ya tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuşma yapan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, bir dizi vakfı taciz ve tecavüz gibi ağır ithamlarla suçlamıştı. Bunun üzerine açıklamalarda bulunan Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’ya sert tepki gösterdi.

Van SDİ tarafından yapılan açıklamada, “CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 12.12.2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada; Anadolu Gençlik Derneği, Birlik Vakfı, Ensar Vakfı, Erenköy Cemaati, Hayrat Vakfı, Hizmet Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İskenderpaşa Cemaati, İsmailağa Cemaati, KADEM, Menzil Adıyaman Vakfı, Nakşibendiler, Semerkand Vakfı, Şam Yetimleri Derneği, TÜGVA ve TÜRGEV gibi ülkemizin çok kıymetli faaliyetleri ve muhterem mensupları bulunan Vakıf, Dernek ve Cemaatlerin isimlerinin bulunduğu bir dövizle provokasyona girişmiştir.

Milli ve manevi değerlere, vakıf ve derneklere iftira atan, yalan yanlış bilgilerle milletin yararına olan hizmetleri karalama gayesinde olan bu güruhun temsilcisi: "Eğitimden kestiğiniz parayı vakıf görünümlü istismarcı tarikatlara ve çok sevdiğiniz beşli çetelere peşkeş çektiniz. Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? MEB çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlara bu vakıflarla protokoller imzalıyor. Mahkemeler iptal etmesine rağmen ısrarla protokol imzalayanlardan hesap soracağız.

Siz çocuklarımızı okullara değil, tarikatların kucağına atanlarsınız. Unutmayın geliyoruz." ifadelerini kullanmıştır.  Gazi Meclisimizin kürsüsünden bu saygısız iftiraları ve ithamları ifade eden, 28 Şubat zihniyetini hatırlatan, inancından geçmişinden, örfünden, tarihinden, habersiz bu çirkin yaklaşımı, bu hadsiz açıklamaları kabul etmiyoruz. Toplumun ve özellikle de gençliğin ihyası için çalışan müstesna kuruluşlarımıza sözün şehvetine kapılarak rövanşist hezeyanlarla yapılan bu genellemeci konuşmalar, milletimizin nezdinde yok hükmündedir. Kimsenin bu şekilde ahlaksızca saldırısına müsaade etmeyiz.

Haddinizi bilin” Bu açıklama, 28 Şubat zihniyetinin ruhuna sinmiş, milli ve manevi değerlerimize düşmanlığın açığa çıkmış halidir. Bu çirkin amaca hizmet eden ve destekleyen zihniyeti kınıyoruz. Bu aşağılık saldırı, ülkemizin yüzlerce yıllık manevi hayatını temsil eden cemiyet, vakıf ve derneklerine karşı sistematik bir saldırının habercisidir. 28 Şubat zihniyeti'nin bu hayasız ve arsız girişimi, son günlerde kamuoyunun gündemini teşkil eden ve toplumun hiçbir kesiminin tasvip etmediği, kınadığı bir elim olayı kendisine bir gerekçe yaparak içindeki kin ve nefreti milletimize karşı kusmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığımızın vakıf ve derneklerimizle imzaladığı protokoller, milletine ve devletine bağlı, iyiliği ve güzelliği birlikte inşa edeceğimiz nesillerin milli ve manevi değerlerimiz açısından yetişmesi için yapılmıştır. Bu güruhların kulağına yapmaları gereken işi kimlerin fısıldadığı bellidir. Gerçeğin peşinde değil algı oluşturmanın peşindedirler. Bu zihniyete verilecek en güzel cevap, milletçe yekvücut olarak onurlu bir şekilde karşılarında durmaktır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sünneti ve ecdadın emaneti olarak bize miras kalan vakıf kültürüne, toplumumuzun mayasını oluşturan birbirinden kıymetli Sivil Toplum kuruluşlarına, Meclisimizin çatısı altında saldırmak, ahlaksızlıktır, hadsizliktir, alçaklıktır. Topluma hizmet noktasında uzun yıllardır samimi ve karşılık beklemeden çaba gösteren ve hizmetleriyle toplumun takdirini kazanan bu sivil toplum kuruluşlarımıza yapılan yakıştırma ve ortaya atılan iftiraları şiddetle kınıyoruz. Sizi daha vatanperver, Aziz Milletimizin inancına, milli ve manevi değerlere saygılı olmaya ve hususen Sivil Toplum Kuruluşlarımızdan tek tek özür dilemeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi

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