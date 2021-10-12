Van protokolü tarihi binayı inceledi

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında "Van Bedesten Çarşısı Yapımı ve Tarihi Tekel Binasının Turizme Kazandırılması" projesi kapsamında restore edilen ve Kültür Evi'ne dönüştürülecek olan Tekel Binası'nı inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kırk yıla aşkın süredir atıl durumda olan tarihi Tekel binası, restorasyon çalışmalarının ardından içinde Van'a özgü yöresel ürünlerin bulundurulacağı kültür evine dönüştürülecek. Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan ve yıllardır sahipsiz bir halde kalan Tekel binasında yapılan restorasyon çalışmalarıyla birlikte yerli ve yabancı turistlere kapılarını açacağı günü bekliyor.

Van Valisi Bilmez, Kültür Evi'nin alt katında yöresel ürünlerin üretildiği ve satıldığı alanların yer alacağını üst katlarında ise geleneksel Van sofrası, Van'ın yöresel lezzetlerinin tadıla bileceği bir mekân haline getirileceğini vurguladı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında "Van Bedesten Çarşısı Yapımı ve Tarihi Tekel Binasının Turizme Kazandırılması" projesi kapsamında restore edilen tarihi Tekel binasındaki çalışmalarda sona gelindi.

Ferah bir mekân haline getirilerek, kültür evine dönüştürülecek olan Tekel binasında, çalışmalar hummalı bir şekilde ederken, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Van Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Furkan Duman, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Müze Müdürü Erol Uslu, tarihi binayı tek tek dolaşarak çalışmaları inceledi.

Yaklaşık olarak 5 milyon TL'ye onarılarak, kültür evine dönüştürülecek olan Tekel binası, çalışmaların tamamlanmasıyla turizme kazandırılacak. Tarihi bina, proje kapsamında yerli ve yabancı turistlerin, yerel halkın gelip keyifli alışveriş yapabileceği, Van'ın kaybolmaya yüz tutmuş yöresel ürünlerini satın alabilecekleri, üretimini görebilecekleri, Van'ın gastronomi anlamında değerli olan lezzetlerini de aileleriyle birlikte tadabilecekleri bir mekân olacak şekilde tasarlanıyor.

Önünde avlusu bulunan, alt katında yöresel ürünlerin üretildiği ve satıldığı alanların yer alacağı tarihi binanın üst katında ise geleneksel Van sofrası, Van'ın yöresel lezzetlerinin tadıla bileceği bir mekân olacak. Tarihi binada proje kapsamda yaklaşık 10'a yakın iş yeri ve yöresel bir Van kahvehanesi (Çay ocağı), yine insanların dinlenebileceği sosyal alanlarla birlikte yer alacak.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, tarihi binanın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Özelleştirme İdaresi tarafından geçtiğimiz yıl 49 yıllığına Van Valiliği'ne tahsis edildiğini belirterek, tarihi binayı Kültür Evi olarak yeniden restore ettiklerini ve kısa süre içerisinde Van halkının hizmetine açacaklarını vurguladı.

kaynak:bölgegazetesi