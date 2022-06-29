Van polisinden Kurban Bayramı öncesi çok önemli uyarı
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını ziyaret ederek, vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık gibi konularda bilgilendirdi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Kurban Bayramı öncesi İpekyolu ilçesinde bulunan hayvan pazarı ziyaret etti. Burada kurbanlık almaya gelen ve hayvan satışı yapan vatandaşlarla bir araya gelen polis ekipleri; sahte para, hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaparak el broşürü dağıttı. İHA
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