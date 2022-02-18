Van polisinden çocuklara eğitim

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Edremit ilçesinde bulunan Elmalık Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında öğrencilere ‘Genel Güvenlik Kuralları ve Polislik Mesleği’ ile ilgili bilgi verildi.