Van polisi vatandaşları bilgilendiriyor
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları ve esnafı bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali ile İpekyolu ilçesindeki esnaf ve vatandaşı ziyaret etti. Ziyaretlerde; ‘Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar, İletişim Yoluyla Dolandırıcılık, KADES ve Hırsızlık’ konuları hakkında bilgilendirme yapan polisler, el broşürü de dağıttı.
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|25
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|25
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|28
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|25
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|49
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|24
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|24
|28
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|1. M.City
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