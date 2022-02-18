Van polisi vatandaşları bilgilendiriyor

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali ile İpekyolu ilçesindeki esnaf ve vatandaşı ziyaret etti. Ziyaretlerde; ‘Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar, İletişim Yoluyla Dolandırıcılık, KADES ve Hırsızlık’ konuları hakkında bilgilendirme yapan polisler, el broşürü de dağıttı.