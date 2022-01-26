Van polisi kan bağışı yaptı

Van Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine kurulan Kızılay Kan Bağış Noktası, polislerden yoğun ilgi gördü. Formları doldurduktan sonra kan analizleri yapılan polisler, daha sonra tek tek kan bağışında bulundu. ‘Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır’ mesajını veren emniyet yetkilileri, kampanyanın devam edeceğini bildirdi.