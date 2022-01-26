Van polisi çocuklarla birlikte
Van polisi mahalle çocuklarıyla beraber sohbet edip onları terör olayları hakkında bilgilendiriyor.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesinde ailelerle bir araya geldi.
Burada çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan ekipler, ‘terörle mücadele’ konusunda hem çocukları hem de ailelerini bilgilendi. Polis ekipleriyle sohbet eden ve zırhlı araçlara binen çocuklar, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, polis ekiplerine sevgi gösterisinde bulundu.
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|30
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|23
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|27
|15. Galatasaray
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|27
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|23
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|O
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|48
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|47
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