Van polisi boğulmalara karşı broşür dağıttı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 3 Temmuz 2021 günü Edremit ilçesi sahil kısmında yer alan esnaflara ve sahil bandı alanında bulunan vatandaşlarımıza boğulmamak ve akıntıdan kurtulmak için neler yapılması gerektiği hakkında bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtılmıştır” denildi.