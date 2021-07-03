Van polisi boğulmalara karşı broşür dağıttı
Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından boğulmalara karşı vatandaşlara broşür dağıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 3 Temmuz 2021 günü Edremit ilçesi sahil kısmında yer alan esnaflara ve sahil bandı alanında bulunan vatandaşlarımıza boğulmamak ve akıntıdan kurtulmak için neler yapılması gerektiği hakkında bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtılmıştır” denildi.
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