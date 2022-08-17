Van Park AVM, 75 iş yerini ve AVM otoparkını kiraya verecek!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Van Büyükşehir Belediyesi Emlak Ve İstimlak Daire Başkanlığı PARK AVM içerisindeki 75 iş yerini ve AVM otoparkını kiraya verecek. İlana göre ihale 31.08.2022 10:00 tarihinde İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Sosyal Meskenler yanı Büyükşehir Belediyesi D Blok 3. kat, Encümen toplantı salonunda adresinde yapılacak.

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Şehrivan Gazetesi