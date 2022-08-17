Van Park AVM, 75 iş yerini ve AVM otoparkını kiraya verecek!
Van Büyükşehir Belediyesi Emlak Ve İstimlak Daire Başkanlığı PARK AVM içerisindeki 75 iş yerini ve AVM otoparkını kiraya verecek.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Van Büyükşehir Belediyesi Emlak Ve İstimlak Daire Başkanlığı PARK AVM içerisindeki 75 iş yerini ve AVM otoparkını kiraya verecek. İlana göre ihale 31.08.2022 10:00 tarihinde İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Sosyal Meskenler yanı Büyükşehir Belediyesi D Blok 3. kat, Encümen toplantı salonunda adresinde yapılacak.
Şehrivan Gazetesi
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Fenerbahçe
|2
|4
|4. Başakşehir
|2
|4
|5. Alanyaspor
|2
|4
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Gaziantep FK
|2
|4
|8. Giresunspor
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Galatasaray
|2
|3
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|1
|3
|2. Samsunspor
|1
|3
|3. Boluspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Altınordu
|1
|1
|7. Gençlerbirliği
|1
|1
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Keçiörengücü
|1
|1
|10. Rizespor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Bandırmaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Tottenham
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Liverpool
|2
|2
|13. Fulham
|2
|2
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Crystal Palace
|2
|1
|17. Southampton
|2
|1
|18. Everton
|2
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0