Van otobüsü kaza yaptı!

Alınan bilgilere göre kaza, bu sabah Tatvan-Van karayolunun Kuskunkıran Tüneli yakınlarında meydana geldi. Van’dan Bitlis yönüne giden 65 AAL 434 plakalı yolcu otobüsü, virajda karşı yönden gelen İran plakalı tırla çarpıştı. Kazada, otobüs şoförü ile isimleri öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile 2 yolcu, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.