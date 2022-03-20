Van Newrozu 2022 Canlı Yayın!

Van'da Newroz kutlamaları Van Kalesi'nin yanında bulunan alanda başladı. Yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen vatandaşlar alanı doldurmaya başladı.

10:00 – Van

Yer: Van Kalesi Yanı, Atatürk Park Alanı

Katılımcılar – Sanatçılar: Feleknas Uca, Sezai Temelli, Tayip Temel, Mahfuz Güleryüz, Muazzez Orhan, Mehmet Kamaç – Lawje, Ayfer Düzdaş, Koma Pel, Elenoure Fourniau

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Foto: Serhat News