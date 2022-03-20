Van Newrozu 2022 Canlı Yayın!
Van'da Newroz kutlamaları Van Kalesi'nin yanında bulunan alanda başladı. Yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen vatandaşlar alanı doldurmaya başladı.
Van'da Newroz kutlamaları Van Kalesi'nin yanında bulunan alanda başladı. Yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen vatandaşlar alanı doldurmaya başladı.
10:00 – Van
Yer: Van Kalesi Yanı, Atatürk Park Alanı
Katılımcılar – Sanatçılar: Feleknas Uca, Sezai Temelli, Tayip Temel, Mahfuz Güleryüz, Muazzez Orhan, Mehmet Kamaç – Lawje, Ayfer Düzdaş, Koma Pel, Elenoure Fourniau
Canlı Yayın Frekans Bilgisi:
Azer sat (WAN)
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