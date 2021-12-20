Van merkeze yılın ilk karı yağdı
Van'da gece saatlerinde bastıran kar yağışı ile kısa sürede etraf beyaza bürünürken, vatandaşlar yağan ilk karın sevincini yaşadı
WanHaber - ÖZEL
Van'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren etkisini kent merkezinde de göstermeye başladı. Kar yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaşırken, kent merkezine ise 10 santimetreye kadar ulaştı.
Yağan karla beraber teyakkuza geçen Van Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri yolların kapanmaması ve vatandaşların problem yaşaması için kent merkezi ve yüksek kesimlerde çalışmalarına başladı.
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