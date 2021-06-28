Van Kültür Evi açıldı

WANHABER ÖZEL

Van kültürünü İstanbul’da tanıtmayı hedefleyen "Van Kültür Evi" Esenyurt ilçesinde açıldı.

Düzenlenen açılış törenine; AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, eski bakanlardan Hüseyin Çelik, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, bazı siyasi partilerin temsilcileri ve Van’dan giden STK temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Açılışta konuşan Milletvekili İrfan Kartal, burada yaptığı konuşmada, tarihten örneklerle birlik ve beraberliğin önemini kaydederek, "Vanımız, kadim bir şehirdir. Geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği ve başkentlik yapan, tarihi zengin bir şehrimizdir." dedi.

Esenyurt Kaymakamı Karagül ise ilk kez Van'da göreve başladığı için bu ilin kendisinden ayrı bir yeri olduğunu belirti.

"Milleti yaşat ki devlet yaşasın" felsefesi ile millete hizmete devam ettiklerini kayden Karagül konuşmasını şöyle sürdürdü: "Esenyurt, Kovid-19 aşılaması ile ön sıralarda. Artık 18 yaşındaki gençlerimizi de aşılamaya başladık. Bu alanda büyük bir başarı elde ettik. İnşallah bu salgında da aşı sayesinde en kısa zamanda kurtuluruz."

Esenyurt Van Kültür Evi Başkanı Ferhat Kıyak da tesiste mescit, tiyatro, tarihi eserler ile donatılmış mini müze ile çeşitli odaların yer aldığını kaydetti.

İlçede en yoğun nüfusun Vanlılara ait olduğunu aktaran Kıyak da,

“Çok büyük bir emek, gayret ve samimiyetle ilk adımı 2014’te attığımız hizmet yolculuğumuzun en güzel meyvesini bugün hemşerilerimizin hizmetine sunmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Van Kültür Evimizin açılış töreni bir kez daha gösterdi ki azim ve kararlılık başarıyı beraberinde getirir. Bu yolculukta maddi ve manevi olarak hiçbir anlamda desteklerini eksik etmeyen başta yönetim kurulum olmak üzere, bütün siyasi büyüklerimizden iş adamlarından millet vekillerimize teşekkür ediyor ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum.” Diye konuştu.

Kıyak: Biz birlikte güçlüyüz

Kıyak konuşmasının devamında şunları söyledi: “Davetimize icabet ederek Van'dan buraya teşrif eden ve mutluluğumuza ortak olan siyasi parti temsilcileri ve iş adamları Teşekkür eder saygılarımı sunarım. Bu uzun ve zahmetli yolculukta yaşanan tüm yorgunluğu mutluluğa çeviren bize güç veren ve bugün bu coşku dolu törende de bizleri yalnız bırakmayan başta bütün dernek başkanlarımıza hemşerilerimize minnettarlığımı bildirerek teşekkür ediyorum.

Bugün çalışmalarımızı taçlandırarak Van Kültür Evi binamızı hizmete sunduk.

Artık kadim şehir Van’ımızın, müjde ve tarih şehri İstanbul’umuzda bir çatısı daha var. Buna inanıyoruz ki bundan sonra yolumuz daha uzun, yükümüz daha ağır sorumluluklarımız daha fazla. Aile olarak hiç şüphe duymadığımız tüm hemşerilerimizi kendi evlerinde kendi hemşerilerine hizmet etmeye davet ediyorum. Bu heyecanlı günümüz de unuttuğumuz hizmette kusur ettiğimiz aramız da olmak isteyen kalben yanımızda olan bütün hemşerilerimize ve büyüklerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Açılış sonrası bizlere gönül sofrasını açan değerli iş adamımız Seyithan İzsiz’e de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Biz birlikte güçlüyüz, biz birlikte biriz.”