Van Kapıköy Sınır Kapısı İranlı Geçişlerine Açıldı

Van Kapıköy Sınır Kapısı İranlıların Türkiye tarafına geçişine bugün açıldı.

Türkiye tarafından daha önce açılan, ancak İran tarafının geçiş izni vermediği Kapıköy Sınır Kapısı’ndan geçişler bugün itibariyle başladı.

İRAN KAPIKÖY SINIR KAPISINI AÇTI

İran Hükümeti vatandaşlarının Kapıköy Sınır Kapısı’dan Türkiyeye geçişlerine izin vermeye başladı. Daha önce Türkiye’ye geçişine izin verilmeyen İranlı turistler bugün itibariyle sınırdan geçmeye başladı.

AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar, 2 İranlı Milletveki ile birlikte Vangölü TV Genel Yayın Koordinatörü Baki Karaca’ya yaptığı açıklamada, Kapıköy Sınır Kapısının İranlı geçine açıldığı müjdesini verdi.

Bugün itibariyle açılan Kapıköy Sınır Kapısı’ndan Kovid-19 PCR testini yapan İranlıların geçişi başladı.

Kaynak: Vangölü TV